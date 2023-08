Duminica, 20 august, cu incepere de la ora 12.30, in municipiul Alba Iulia, in zona "Trei Poduri", va avea loc un spectacol auto si cascadorii, oferite de cascadorul albaiulian Lae Dreghici.Evenimentul de duminica este organizat cu sprijinul Primariei si Clubului Sportiv Municipal Alba Iulia."Cunoscutul cascador Lae Dreghici, in varsta de 71 de ani, renumit la nivel national prin dificultatea cascadoriilor sale, cu care a impresionat inclusiv in mai multe filme romanesti celebre, va invita ... citeste toata stirea