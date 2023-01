20 de cazuri de gripa in Alba. Numar mare de infectii acute ale cailor respiratoare superioare si pneumonii

Directia de Sanatate Publica Alba a oferit joi, o statistica privind imbolnavirile de sezon in judet, raportate in perioada 26.12.2022 - 01.01.2023.Potrivit situatiei oferita de DSP Alba, in judet au fost inregistrate 20 de cazuri de gripa, 7 dintre ele avand nevoie de internare in unitatile medicale.In schimb, cele mai multe cazuri raportate sunt cele ale infectiilor acute ale cailor respiratorii superioare si pneumonii.Situatia transmisa de catre DSP Alba este ... citeste toata stirea