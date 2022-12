20 de soferi, prinsi de politistii din Alba in timp ce conduceau bauti sau sub influenta drogurilor. 7 s-au ales cu dosare penale

Douazeci de conducatori auto au fost depistati, saptamana trecuta, in timp ce conduceau sub influenta alcoolului sau a drogurilor. Sapte dintre ei s-au ales cu dosare penale, iar fata de restul a fost luata masura sanctionarii contraventionale. Politia rutiera reaminteste conducatorilor auto ca sofatul este incompatibil cu consumul de alcool sau droguri.Potrivit IPJ Alba, in perioada 5 - 11 decembrie 2022, politistii rutieri din judetul Alba au organizat o actiune pentru combaterea conducerii ... citeste toata stirea