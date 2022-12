21 decembrie 1989 Discursul ratat al dictatorului Nicolae Ceausescu. Incepe Revolutia Romana

In urma cu 33 de ani, cea care va fi cunoscuta in istorie ca Revolutia Romana in Bucuresti.Comitetul Municipal al Partidului Comunist Roman (PCR) decide organizarea, in Piata Republicii (Piata Palatului) din fata sediului Comitetului Central al PCR, a unui mare "miting popular" care sa condamne evenimentele care au loc la Timisoara.Nicolae Ceausescu a propus cu acest prilej marirea unor retributii si ajutoare sociale.In ziua de 21 decembrie 1989, la ora 12.00, are loc marele miting in Piata ... citeste toata stirea