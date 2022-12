21 Decembrie 1989: Ziua in care Cugirul devenea al doilea oras liber de comunism din Romania. 10 morti si 70 de raniti, bilantul evenimentelor din timpul demonstratilor anti-comuniste din urbea cugireana

"Azi in Timisoara, maine-n toata tara!" este indemnul adresat in 16 decembrie 1989, de cei care au iesit atunci pe straziile din Timisoara. Locuitorii din Cugir, mai ales muncitorii fabricilor din oras, vor prelua indemnul celor din orasul de pe Bega, dupa 5 zile, in 21 Decembrie, atunci, cand in Cugir, se aprindea fitilul a ceea ce va fi cunoscuta ca Revolutia Romana, si a drumului spre Libertate.In aceeasi zi, la orele amiezii, Cugirul devenea al doilea oras liber de sub regimul comunist.In ... citeste toata stirea