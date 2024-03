22 martie - Ziua mondiala a apei (ONU)

Ziua mondiala a apei este marcata, in fiecare an, la 22 martie. Apa este un element esential in sustinerea vietii, este vitala pentru crearea de locuri de munca si sprijinirea dezvoltarii economice, sociale si umane, se mentioneaza pe www.un.org.Tema din 2024, "Apa pentru pace", sugereaza ca apa poate construi si mentine pacea, dar poate provoca si conflicte. Cand apa este limitata sau poluata, sau cand oamenii au acces inegal sau nu au acces la apa, tensiunile pot creste intre comunitati si ... citește toată știrea