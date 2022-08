24-25 septembrie: Campanie de sterilizari gratuite pentru pisici, la Alba Iulia

Asociatia "Prietenii lui Azor" organizeaza, in perioada 24 - 25 septembrie, o campanie de sterilizare gratuita pentru pisici, in municipiul Alba Iulia.Persoanele interesate sunt rugate sa trimita un SMS la numarul 0732.372533 pentru programare, urmand sa fie sunate de unul dintre voluntarii asociatiei.Asociatia "Prietenii lui Azor" a fost infiintata cu scopul de a salva in principal cainii abandonati din Ecarisajul din Alba Iulia, prin ingrijire suplimentara, promovarea adoptiilor si ... citeste toata stirea