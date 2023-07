In luna iulie, Manastirea Oasa si metocul ei, Schitul Gabud, isi serbeaza ocrotitorii. In 25 iulie este Adormirea Sfintei si Dreptei Ana, ocrotitoarea bisericii mari a Schitului de la Gabud, iar in 27 iulie, sarbatoarea Sfantului Mare Mucenic si Tamaduitor Pantelimon, unul din ocrotitorii Manastirii Oasa.Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, anul acesta, sarbatoarea celor doua hramuri va fi incununata si infrumusetata prin aducerea Moastelor Sfintei ... citeste toata stirea