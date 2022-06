24 iunie: Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul si Sanzienele - Dragaica, singura sarbatoare pagana din calendarul crestin ortodox

Pe 24 iunie, in toate Bisericile Ortodoxe este praznuita Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul. Este ultimul proroc al Vechiului Testament si, totodata, cel care face legatura cu Noul Testament.Biserica a inchinat Sfantului Ioan Botezatorul sase sarbatori: Zamislirea - 23 septembrie; Nasterea - 24 iunie; Soborul - 7 ianuarie; Taierea capului - 29 august; Prima si a doua aflare a capului - 24 februarie; A treia aflare a capului - 25 mai.Sarbatoarea mai este cunoscuta in popor si sub denumirea ... citeste toata stirea