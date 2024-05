25 mai, Ziua Internationala a Copiilor Disparuti. Cati minori au fugit de acasa in Alba si in tara

In fiecare an, la data de 25 mai este marcata Ziua internationala a copiilor disparuti. Obiectivul este de a aduce in prim-plan tragedia copiilor rapiti si de a stopa cazurile de disparitii voluntare in randul copiilor.De asemenea, parintii sunt informati in legatura cu masurile pe care le pot lua pentru a-si proteja copiii.In Romania, au fost inregistrate 9.902 de sesizari privind minori disparuti, in perioada aprilie 2023-aprilie 2024. Peste jumatate reprezinta plecari voluntare din ... citește toată știrea