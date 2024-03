25 martie, sarbatoare mare in Calendarul Ortodox. Este ziua in care Fecioara Maria a primit vestea ca-l va naste pe Iisus.

Buna Vestire sau Blagovestenia este ziua in care Fecioara Maria a primit vestea ca-l va naste pe Iisus. Sarbatoarea este prima zi din postul Pastelui in care este dezlegare la peste. Potrivit traditiei, oamenii nu trebuie sa se certe de Buna Vestire, pentru a nu avea necazuri tot anul.Buna Vestire este o sarbatoare cu data fixa, 25 martie, de la care pana la Craciun, cand Fecioara Maria l-a nascut pe Iisus, sunt exact noua luni. In ziua Bunei Vestiri este marcat momentul in care Fecioara Maria ... citește toată știrea