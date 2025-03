25 MARTIE - ZIUA POLITIEI ROMANE - 203 ani de serviciu in slujba comunitatii

Astazi, 25 martie 2025, se implinesc 203 ani de serviciu politienesc, in slujba comunitatii, 203 ani in care, calauziti de principii si valori morale, am vegheat la la siguranta si ordinea publica. Cu acest prilej, Inspectoratul de Politie Judetean Alba a organizat activitati deschise publicului, care s-au desfasurat in zona Pietei Cetatii din municipiul Alba Iulia.Politisti de la rutiera, ordine publica, criminalistic, siguranta scolara, prevenire si cei ai Serviciului pentru Actiuni Speciale ... citește toată știrea