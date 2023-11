In 25 noiembrie, Biserica Ortodoxa o sarbatoreste pe Sfanta Mare Mucenita Ecaterina, potrivit Calendar ortodox 2023.Sambata, este si dezlegare la peste, in Postul Craciunului.Sfanta Mucenita Ecaterina era fiica principelui Consta din Cetatea Alexandria. A trait in timpul imparatului Maximian, la inceputul secolului al IV-lea.Cunostea foarte bine limba greaca si limba latina. Avea cunostinte temeinice de astronomie si de oratorie, potrivit crestinortodox.ro.Trecerea la credintaAceasta ... citeste toata stirea