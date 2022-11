25 noiembrie: Trupa Dublu Click din Alba Iulia, videoclip dedicat zilei impotriva violentei domestice in Romania. Premiera online

Ziua de 25 noiembrie a fost declarata ziua impotriva violentei domestice in Romania. Trupa Dublu Click din Alba Iulia a lansat o piesa si un videoclip care ating problema violentei asupra femeilor.Prin acest videoclip trupa a vrut sa faca aceasta problema mai auzita si sa ajute persoanele puse in situatii de violenta domestica pentru a stii ca nu sunt singure. Si ca exista institutii care le pot ajuta in asemenea situatii.Trupa Dublu Click are pana acum un album de studiou, 20 concerte la ... citeste toata stirea