26 februarie: Ziua "Carpe Diem". Ce inseamna acesta expresie si de ce iti poate schimba viata

26 februarie: Ziua "Carpe Diem": Expresia "Carpe Diem" este o fraza in limba latina care se traduce in limba romana ca "Traieste clipa" sau "Profita de ziua de azi".Aceasta expresie a devenit cunoscuta datorita poeziei lui Horatius, un poet roman din perioada antica, care a scris: "Carpe diem, quam minimum credula postero", ceea ce inseamna "Traieste clipa, nu te baza pe ziua de maine".Ziua Carpe Diem este o invitatie sau o incurajare pentru oameni sa traiasca in prezent, sa profite de ... citește toată știrea