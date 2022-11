26 noiembrie, ora 12:00, Muzeul National al Unirii| Deschiderea Salonului International de Machete Statice

Asociatia Modelism Alba (AMA - IPMS Romania), in parteneriat cu Cercul Militar Alba Iulia, Machete.ro, Aerohistoria si Aripi Argintii organizeaza in perioada 26 noiembrie 2022 - 28 ianuarie 2023, Salonul International de Machete Statice Alba Iulia 2022, editia a XVI-a.Evenimentul este realizat in colaborare cu Muzeul National al Unirii Alba Iulia si cu sprijinul Consiliului Judetean Alba.Expozitia va fi gazduita de Muzeul National al Unirii Alba Iulia, in sectiunea Expozitii Temporare, de la ... citeste toata stirea