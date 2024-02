28 februarie, Miercurea Alarmelor - Cum sunt interpretare semnalele acustice

In acest an, la data de 28 februarie, sarbatorim 91 de ani de Protectie Civila in Romania, iar Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat ca va organiza la nivel national exercitiul de alarmare "Miercurea alarmelor", al carui scop este verificarea functionarii sistemului de alertare a populatiei in situatii de urgenta."Cu scopul preintampinarii panicii si pentru buna desfasurare a exercitiului, va informam ca miercuri, 28.02.2024, in intervalul orar 10:00-11:00, se ... citește toată știrea