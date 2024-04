29 aprilie -Ziua veteranilor de razboi

Ziua veteranilor de razboi este marcata anual, la 29 aprilie, in semn de recunoastere a meritelor acestora pentru apararea independentei, suveranitatii, integritatii teritoriale si a intereselor Romaniei.Aceasta zi a fost instituita prin Hotararea de Guvern nr. 1222/10.10.2007, publicata in M.O. nr. 699/17.10.2007. Data aleasa este cea la care, in anul 1902, regele Carol I a promulgat, la solicitarea supravietuitorilor Razboiului de Independenta (1877-1878), Inaltul Decret prin care a fost ... citește toată știrea