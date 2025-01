29 ianuarie 2025, Anul Nou Chinezesc incepe sub semnul Sarpelui de lemn

Anul Nou Chinezesc, cunoscut si sub numele de Festivalul Primaverii, este cea mai importanta sarbatoare traditionala a Chinei. Aceasta marcheaza inceputul unui nou an pe calendarul lunar chinezesc si este un moment de bucurie, reuniune familiala si speranta pentru un an nou prosper.Data Anului Nou Chinezesc variaza in fiecare an, deoarece este determinata de calendarul lunar. De obicei, cade intre sfarsitul lunii ianuarie si mijlocul lunii februarie.Fiecare an este asociat cu unul dintre cele ... citește toată știrea