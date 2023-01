29 ianuarie: Ziua Inventiei Automobilului. Care a fost prima masina cu combustie si cum s-a dezvoltat tehnologia pana azi

29 ianuarie este Ziua internationala a inventiei automobilului. Primul automobil din lume a fost construit in anul 1885 de catre Karl Benz, un inginer german.Automobilul, numit "Benz Patent-Motorwagen", avea un motor cu combustie interna si era alimentat cu benzina. Acesta a fost proiectat si construit in garajul casei lui Benz in Mannheim, Germania.Automobilul demara greu, scotea un zgomot infernal si un nor de fum gros si urat.Pentru a porni, motorul trebuia incalzit mai intai cu apa ... citeste toata stirea