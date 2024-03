29 martie-3 aprilie: Olimpiada sportului militar liceal, etapa I, la Alba Iulia. 180 de elevi vor participa la Spartachiada

Colegiul National Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia gazduieste, in perioada 29 martie - 3 aprilie 2024, Olimpiada sportului militar liceal - etapa I.Competitia, cunoscuta si sub numele de "Spartachiada", este organizata si condusa de catre Serviciul Educatie Fizica Militara din cadrul Statului Major al Apararii, in baza calendarului sportiv pentru anul 2024, si va alinia la start aproximativ 180 de elevi din cele cinci colegii nationale militare din tara, alaturi de antrenori si instructori ... citește toată știrea