3 Aprilie - Ziua Jandarmeriei Romane

Ziua Jandarmeriei Romane este marcata in fiecare an la 3 aprilie, data la care, in anul 1850, domnul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica (1849-1853), a aprobat hotararea Divanului Obstesc, semnand actul de infiintare a jandarmeriei: "Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor in jandarmi", potrivit site-ului oficial al Jandarmeriei Romane, www.jandarmeriaromana.ro.Legiuirea promulgata de Grigore Alexandru Ghica, la 3 aprilie 1850, a constituit actul de nastere al acestei arme si a stat la