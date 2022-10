3 octombrie - 23 decembrie: O noua campanie de colectare a deseurilor voluminoase si periculoase in zona 2 a judetului Alba

A inceput o noua campanie trimestriala de colectare a deseurilor voluminoase, organizata de RER Vest - RETIM, in colaborare cu ADI Salubris Alba.Astfel de deseuri NU se depoziteaza in sau langa recipientele de colectare a deseurilor menajere si este interzisa abandonarea lor in locuri neamenajate. Solutia legala si gratuita de debarasare a acestor deseuri este predarea lor la containerele speciale ale Asocierii RER Vest - RETIM in cadrul unor astfel de campanii trimestriale.In perioada 03 oct ... citeste toata stirea