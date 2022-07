30-31 iulie: Zilele comunei Lupsa. Spectacole de folclor si dansuri, discoteca in aer liber si foc de artificii, in Esara Motilor

Zile de sarbatoare la sfarsitul lunii iulie, in Esara Motilor. In weekend-ul 30 - 31 iulie, localnicii si turistii sunt invitati la Zilele comunei Lupsa. Din program nu vor lipsi spectacolele de folclor si dansuri.Primarul Radu Penciu a oferit mai multe detalii despre evenimentele care vor avea loc."Cu mare drag va invit, in perioada 30 - 31 iulie 2022, la o noua editie a Zilelor Comunei Lupsa, incepand din acest an ultimul weekend din luna iulie, zile de bucurie ale ... citeste toata stirea