31 august: Ziua Limbii Romane. In fiecare an, in ultima zi de august,se sarbatoreste Limba Romana, ca urmare a unei initiative legislative aprobata de Parlament prin Legea nr. 53/2013.Ziua Limbii Romane a fost stabilita la aceeasi data cu sarbatoarea similara instituita in anul 1990 in Republica Moldova sub numele "Limba Noastra", pentru a transmite, astfel, mesajul ca limba romana este o limba vorbita nu numai intre granitele tarii, ci si dincolo de frontiere.Curiozitati din limba romana: ... citeste toata stirea