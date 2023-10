Avand ca tema "Arta romanului", cea de-a XVI-a editie a Colocviilor Romanului Romanesc Contemporan va aduce si in acest an la Alba Iulia, nume consacrate ale culturii scrise din Romania.Evenimentul cultural se va desfasura in perioada 4-5 octombrie 2023 la Sala Senatului Universitatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia si va fi moderat de istoricul si criticul literar Nicolae Manolescu, presedinte al Uniunii Scriitorilor din Romania.Colocviile Romanului Romanesc Contemporan vor debuta miercuri, ... citeste toata stirea