Festivalul a devenit emblematic si de referinta intre evenimentele de profil sub egida Asociatiei "Truck Tuning Art" si management-ul Grupului Tomiflex, conduse de Tomuta Florin.Propulsat de o pasiune ce poate fi considerata un veritabil stil de viata conceptul este un pionier pe nisa incepand cu anul 2019, atunci cand drumul truck tuning-ului in Romania se afla inca la inceputuri.In acest an festivalul TTA isi propune consolidarea statului de eveniment de brand al municipiului Alba Iulia si ... citeste toata stirea