In fiecare an la data de 4 mai, este sarbatorita Ziua Internationala a Pompierilor."Ziua Internationala a Pompierilor se celebreaza anual, la data de 4 mai, cu scopul de a recunoaste si onora sacrificiile pe care pompierii le fac zi de zi pentru cetatenii aflati in pericol.Ziua Internationala a pompierilor a fost instituita la 4 mai 1999, ca urmare a mortii a cinci pompieri, intr-un incendiu de vegetatie din Linton, Statul Victoria, Australia.Cei 5 pompieri au fost trimisi sa stinga un ... citeste toata stirea