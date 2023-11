Sambata, 4 noiembrie 2023, la Aiud va avea loc o actiune de colectare gratuita a deseurilor electrice, electronice sau electrocasnice.Orice aparat electric, electronic sau electrocasnic, baterii portabile, corpuri de iluminat, care nu mai sunt utilizate, intra in categoria DEEE (deseuri de echipamente electrice si electrocasnice) si trebuie reciclate."Practic colectam si reciclam aproape tot ce se baga in priza sau functioneaza cu baterii", se arata in comunicatul Primariei Aiud.Cum ... citeste toata stirea