48 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977 in Romania. Dezastrul din 56 de secunde

Cutremurul din 4 martie 1977 in Romania. Se implinesc 48 de ani de la cutremurul devastator petrecut in 4 martie. Peste 1500 de oameni si-au pierdut atunci viata si au fost circa 11.000 de persoane ranite.In urma seismului, au fost incendii provocate de explozii de gaze si alte surse de foc deschis. Au fost distruse 35.000 de locuinte in doar 56 de secunde.In 4 martie 1977, la ora 21.22, o zi de vineri, Romania a fost zguduita de un puternic cutremur cu o magnitudine de 7,2 grade pe scara ... citește toată știrea