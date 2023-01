48 de cazuri de gripa in Alba. Au crescut numarul de infectii acute ale cailor respiratoare superioare si pneumonii

Directia de Sanatate Publica Alba a oferit joi, o statistica privind imbolnavirile de sezon in judet, raportate in perioada 02-08.01.2023.Potrivit situatiei oferita de DSP Alba, in judet au fost inregistrate 48 de cazuri de gripa, 8 dintre ele avand nevoie de internare in unitatile medicale.In crestere la nivelul judetului Alba, sunt infectiile acute ale cailor respiratorii superioare si pneumoniile.Situatia transmisa de catre DSP Alba este urmatoarea:Pentru saptamana 02-08.01.2023: Gripa, ... citeste toata stirea