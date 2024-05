5 mai: Ziua Internationala a Moaselor. Rolul esential pe care il au acestea, in raport cu mama si copilul

5 mai: Ziua Internationala a Moaselor este o sarbatoare recunoscuta la nivel mondial, care are loc in fiecare an la aceasta data.Aceasta zi este dedicata recunoasterii si celebrarii contributiei esentiale a moaselor in domeniul ingrijirii sanatatii reproductive si materne.Lansata de Confederatia Internationala a Moaselor (CIM), la sfarsitul anilor 1980, Ziua internationala a moaselor a fost marcata pentru prima data in 1991.De atunci, peste 50 de tari celebreaza anual aceasta zi.Istoric, ... citește toată știrea