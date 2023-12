Cinci cadre militare din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta" Unirea" al judetului Alba, au fost avansati in grad, inainte de termen, in cadrul unui ceremonial militar organizat la sediul institutiei, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei."In aceasta dimineata, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "UNIREA" al judetului Alba, a avut loc ceremonia de avansare, inainte de expirarea stagiului minim in grad, a cadrelor militare care s-au distins in activitatea ... citeste toata stirea