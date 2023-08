In fiecare an, la 6 august, este marcata Ziua minerului - prilej de a comemora minerii ucisi in timpul grevei de la Lupeni din august 1929, dar si victimele accidentelor de munca din minerit.Greva muncitorilor mineri de la Lupeni a izbucnit la 5 august 1929, din cauza nerezolvarii conflictului de munca dintre minerii din Valea Jiului si societatile carbonifere referitor la incheierea noului contract colectiv de munca, in care muncitorii cereau sa se prevada: ziua de lucru de opt ore, marirea ... citeste toata stirea