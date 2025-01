6 ianuarie,Boboteaza sau Botezul Domnului, una dintre cele mai mari sarbatori ale crestinitatii.

Sarbatoare 6 ianuarie: Boboteaza sau Botezul Domnului, una dintre cele mai mari sarbatori crestine.Botezul Domnului este sarbatorit de Biserica in 6 ianuarie. De Boboteaza nu se spala rufe, sunt interzise certurile in casa si nu se imprumuta nimic.Iisus Hristos, dupa intoarcerea Sfintei Familii din Egipt, a crescut in Galileea, in cetatea Sa Nazaret. A ramas acolo, tainuindu-si inaintea oamenilor puterea si intelepciunea dumnezeirii Sale, pana la varsta de treizeci de ani, dand ascultare ... citește toată știrea