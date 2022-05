7 amenzi si 62 de avertismente, in urma controalelor inspectorilor ITM la firmele din judet

Inspectoratul Teritorial de Munca Alba a desfasurat, in saptamana 9 - 13 mai, actiuni de control care au vizat respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, si al relatiilor de munca, aplicand pentru neregulile constate 7 amenzi in valoare de peste 24.000 lei si un numar de 62 de avertismente.Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate saptamanal, catre ... citeste toata stirea