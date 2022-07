8 Iulie, Catedrala Reformata-Lutherana din Sebes: Concert de vioara si chitara "Paganini Magic". Alexandru Tomescu si Dragos Ilie, in Turneul "Stradivarius"

Vineri, 8 iulie 2022, la Catedrala Reformata-Lutherana din Sebes, de la ora 19.00, Alexandru Tomescu va fi in concert, in cadrul Turneului International "Stradivarius 2022".Ajuns la editia a XV-a, Turneul International Stradivarius din acest an este "Paganini Magic" si include mai multe locatii, pana in 16 iulie. Este un turneu dedicat marelui muzician Niccolo Paganini, considerat, pe langa "cel mai virtuos violonist" si un virtuos la chitara, care a scris multe sonate si concerte inedite. ... citeste toata stirea