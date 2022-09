9-10 septembrie: Festivalul Alb-Umor la Alba Iulia. One man show Gheorghe Ifrim, ateliere de caricatura Costel Patrascan. PROGRAM

In acest weekend, la Alba Iulia se desfasoara a XIII-a editie a Festivalulului ALB-UMOR.Un festival-spectacol, cu show de bancuri, concurs de epigrame, lansari de carte, ras in grup, teatru, film si ateliere de caricatura, in compania lui Gheorghe Ifrim si Costel Patrascan, anunta organizatorii.Vineri, 9 septembrie si sambata, 10 septembrie, vor fi expozitii si ateliere de caricatura cu Costel Patrascan, alaturi de colegii de "breasla" Adrian Bighei si Vladimir Chirica, proiectii de film, ... citeste toata stirea