9-12 aprilie: Sedinte de distrugeri cu exploziv si de trageri cu armament, in poligonul Micesti. Atentionari pentru locuitori

Primaria Alba Iulia anunta ca, in perioada 9-12 aprilie, se executa distrugeri cu exploziv material real si trageri cu armament in poligonul Micesti. Cetatenilor le este recomandat sa evite accesul in vecinatatea zonei.Unitatea Militara 01684 transmite ca, in perioada 9-12 aprilie, se executa trageri si distrugeri cu exploziv material real in poligonul de tragere de garnizoana Micesti.Accesul populatiei este interzis pe drumurile de acces si pe cele aflate in vecinatatea poligonului.