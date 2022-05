9 mai 1945: incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial in Europa si capitularea Germaniei Naziste. Mesajul Premierului Ciuca

La 9 mai este marcata Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial, reprezentand semnarea actului de capitulare neconditionata a Germaniei naziste, fapt care a dus la incheierea in Europa a celui de-al Doilea Razboi Mondial. In 2022, se implinesc 77 de ani de la incheierea in Europa a celui mai mare conflict militar din istoria lumii.Cu acest prilej, luni, 9 mai, cu incepere de la ora 12.00, la Cimitirul Eroilor din Alba, va avea loc o ceremonie militara, ... citeste toata stirea