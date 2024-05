9 mai - Ziua Europei

In fiecare an, la 9 mai, de Ziua Europei este sarbatorit momentul istoric al "Declaratiei Schuman", un moment de rascruce care a constituit inceputul integrarii si cooperarii europene pentru pace si unitate, se arata pe https://europeday.europa.eu/.La 9 mai 1950, ministrul francez al Afacerilor Externe, Robert Schuman (1948-1952), propunea plasarea productiei de carbune si otel sub controlul unei autoritati comune, evitand astfel izbucnirea unui nou conflict militar intre natiunile Europei, ... citește toată știrea