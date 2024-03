9 martie: ziua celor 40 de Sfinti Mucenici. Traditii si superstitii de primavara. Ce nu ar trebui sa faci astazi

Ziua celor 40 de Sfinti Mucenici. Sfintii 40 de mucenici sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox in ziua de 9 martie. Acestia erau ostasi si faceau parte dintr-un corp de armata stationat in Sevastia, din provincia Armenia Inferior.Sarbatoarea crestina a Sfintilor 40 de Mucenici din Sevastia s-a suprapus cu inceperea anului agricol traditional. A generat o sarbatoare traditionala romaneasca, denumita Mucenicii sau Macinicii.Sfintii 40 de Mucenici, care au trait in vremea imparatului ... citește toată știrea