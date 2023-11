9 noiembrie: Ziua internationala de lupta impotriva rasismului si antisemitismului marcheaza inceputul simbolic al Holocaustului.Comemorarea zilei de 9 noiembrie a inceput in 1988. Ziua de 9 noiembrie marcheaza "Noaptea de cristal" aEuro" declansarea progromului impotriva evreilor, in 1938, in timpul celui de-al treilea Reich.Cum a debutat Noapte de CristalLa nivel european, comemorarea zilei de 9 noiembrie a inceput in 1988, cand s-au implinit 50 de ani de la tragicele evenimente.La 9 ... citeste toata stirea