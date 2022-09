A abuzat de increderea unor batrani: O femeie din Alba cercetata pentru furt dupa ce a sustras banii unor varstnici. Cum proceda

In jur de 48.000 de lei ar fi reusit o femeie din Alba sa fure din economiile unor batrani. Acesta a abuzat de increderea varstnicilor si in timp ce ii ajuta la treburile casnice fura sustragea din banii lasati in casa.Potrivit IPJ Alba, la data de 28 septembrie 2022, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Zlatna impreuna cu politistii Postului de Politie Almasu Mare au identificat o femeie de 55 de ani, din comuna Almasu Mare, ca persoana banuita de savarsirea unei ... citeste toata stirea