A baut doi litri de vin apoi s-a urcat la volan. Alcoolemia uriasa putea sa ii fie fatala. Ce pedeapsa a primit

Un barbat care a consumat cel putin doi litri de vin s-a urcat la volan si a circulat cu masina pe strazile unei comune din judetul Alba. A fost oprit de politisti, iar testul a aratat ca avea o alcoolemie uriasa. Ionel S. a fost trimis in judecata pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului. In actul de sesizare, s-a retinut ca la data de data de 27 ianuarie 2021, a fost oprit pentru control pe o strada din comuna Bucerdea Granoasa. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul ... citeste toata stirea