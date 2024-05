A condus baut si a intrat cu autoturismul in masina care circula in fata sa. Barbat din Cugir, retinut de politisti

Un barbat de 47 de ani din Cugir a fost retinut de politisti dupa ce a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a provocat un accident rutier.Potrivit IPJ Alba, la data de 11 mai 2024, in jurul orei 23.30, politistii din Cugir au intervenit la un accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Ion Creanga din oras.Din cercetari a rezultat ca un barbat de 47 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, nu ar fi pastrat o distanta corespunzatoare fata de ... citește toată știrea