A condus baut si fara permis de conducere, provocand un accident rutier. Barbat din Salistea, retinut de politisti

Politistii din Vintu de Jos au retinut luni, un barbat in varsta de 37 de ani din comuna Salistea.Duminica seara, barbatul aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice si fara permis de conducere, a a acrosat un autoturism parcat in afara partii carosabile.La data de 2 ianuarie 2023, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 37 de ani, din comuna Salistea, judetul Alba, care este cercetat sub aspectul savarsirii ... citeste toata stirea