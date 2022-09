A condus cu permisul suspendat. A incercat sa schimbe locul cu pasagerul ca sa scape de politisti

Un sofer din Alba, a fost depistat de catre politisti la un control in trafic, conducand cu permisul suspendat. A incercat sa scape de oamenii legii, prin schimbarea locului in masina cu pasagerul.La data de 7 septembrie 2022, in jurul orei 04,30, politistii de siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, in timp ce actionau pe B-dul Incoronarii din Alba Iulia, au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism.Dupa oprire, persoanele din autoturism, un ... citeste toata stirea