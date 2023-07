Un barbat in varsta de 36 de ani din Alba Iulia, a fost depistat in trafic, marti seara, de politistii din municipiu, in timp ce se afla la volanul unui autoturism sub influenta drogurilor.Pentru infractiunea comisa, soferul imprudent se va alege cu dosar penal.Potrivit IPJ Alba, la data de 18 iulie 2023, in jurul orei 19.00, politistii de ordine publica din Alba Iulia, in timp ce actionau pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism ... citeste toata stirea