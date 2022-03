A consumat alcool si s-a rasturnat cu masina

Un barbat din comuna Sasciori, s-a urcat la volan, dupa ce consumase alcool, si s-a rasturnat cu masina in afara partii carosabile.Etilotestul a indicat o valoare de 0,95 mg/l alcool pur in aerul expirat.Soferul turmentat, se va alege cu dosar penal.La data de 19 martie 2022, in jurul orei 21,20, politistii Serviciului Rutier Alba au intervenit pe Drumul National 7, la kilometrul 332+ 500 de metri, pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale.Din primele cercetari, ... citeste toata stirea